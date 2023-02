Zidane entra nella Formula 1: è il nuovo ambasciatore della Alpine

L'ex allenatore del Real Madrid intraprende un nuovo percorso, entrando a far parte della scuderia francese: "Ma tornerò ad allenare".

Il mondo del calcio e quello dei motori sono sempre stati legati dal profondo senso di competitività di cui è intriso l'essere calciatore e pilota: al di là delle categorie, entrambe le figure vivono per vincere. E per divertirsi, s'intende.

Non è raro incontrare esponenti della Formula 1 o della Moto GP (per citare solo due delle infinite "parti" del motorsport) a una gara: Kevin De Bruyne, ad esempio, ha passeggiato sulla griglia di partenza a pochi minuti dal giro di formazione dello scorso GP di Spa-Francorchamps, ma ovviamente si tratta solo di uno dei tanti calciatori che fanno visita a questa o l'altra scuderia, da tifosi.

Zinedine Zidane ovviamente non può che provare simpatia per l'Alpine, che con l'addio di Fernando Alonso è diventata, a tutti gli effetti, completamente francese, vista la presenza di Esteban Ocon e Pierre Gasly (arrivato dall'Alpha Tauri): ma non è questo il punto.

Perché "Zizou" dalla stagione che prenderà il via a marzo non si limiterà semplicemente a seguire la F1 da appassionato, quanto da "membro", in un certo senso.

Nel corso della presentazione della nuova monoposto, la A523, l'ex allenatore del Real Madrid è stato chiamato sul palco, ma non per un intervento, quanto per un annuncio: sarà il nuovo ambasciatore della Alpine.

"Ho tempo: non so quanto, almeno fino a giugno. Ma tornare ad allenare rimane il mio desiderio", ha spiegato.

Questo si lega a stretto giro al progetto che Zidane porterà avanti con la casa francese. Sarà sponsor dei due programmi che promuovono le pari opportunità: "Rac(H)er" e "Concours Excellence Mecanique", con lo scopo di diventare un modello per i giovani che, al di là del genere, vogliono mettersi in gioco, diventando un giorno dei campioni. Zidane entra a far parte della Formula 1: con l'obiettivo di vincere.