Zhang allontana la cessione dell'Inter: "Il club non è in vendita"

Il presidente nerazzurro interviene dopo la qualificazione della formazione di Inzaghi agli ottavi di Champions: "Concentrati sulle vittorie".

Per il secondo anno consecutivo l'Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions League: lo fa a San Siro, davanti ai proprio tifosi, battendo il Viktoria Plzen con 4 goal, e con una giornata d'anticipo.

Un risultato molto positivo, soprattutto per come si era messa la stagione fino a qualche settimana fa: è, come detto, la seconda qualificazione consecutiva della formazione nerazzurra, che nella passata stagione è stata eliminata dal Liverpool proprio agli ottavi.

Soddisfatto non solo Simone Inzaghi, ma anche il presidente Steven Zhang che, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il passaggio del turno.

"Stiamo facendo bene: il lavoro degli ultimi 4-6 anni p stato fatto per il bene dell'Inter. Passare il turno in questo girone non era facile".

Tra i temi affrontati anche quello del rinnovo di Milan Skriniar, che va in scadenza a giugno 2023.

"Milan è un giocatore incredibile: lo conosciamo molto bene e lui sa bene quanto io tenga che lui rimanga. Sono fiducioso".

Infine, parentesi sulla possibilità di cedere l'Inter, ipotesi paventata da tempo. Zhang nega.

"Sono 2-3-4 anni che la società si trova al centro di queste speculazioni: dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Finché sarò presidente saremo concentrati sulle vittorie".