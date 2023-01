Zaniolo non sarà convocato per Spezia-Roma: ha fatto sapere di non essere disponibile

L'attaccante della Roma non prenderà parte alla trasferta di La Spezia dopo aver fatto sapere al club di non essere a disposizione.

Nel successo dell'Olimpico contro la Fiorentina era assente a causa di una sindrome influenzale, indisponibilità confermata anche in vista di Spezia-Roma: stavolta, però, non c'entrano affatto le condizioni fisiche nell'imminente esclusione di Nicolò Zaniolo dalla lista dei convocati di José Mourinho.

Il classe 1999, infatti, non prenderà parte alla trasferta del 'Picco': una scelta sua, dopo aver fatto sapere al club dell'intenzione di non scendere in campo. Sullo sfondo resta il calciomercato, con un occhio di riguardo a quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni.

La carriera di Zaniolo potrebbe proseguire in Inghilterra, col Tottenham in pole per il suo eventuale acquisto: più defilato il West Ham, dove ritroverebbe il coetaneo Gianluca Scamacca.

La richiesta della Roma ammonta a 40 milioni di euro, il 15% dei quali dovrà essere destinato all'Inter: all'epoca della cessione, avvenuta nel 2018, il d.s. nerazzurro Piero Ausilio inserì questa percentuale da incassare in merito ad una futura rivendita da parte del club giallorosso.

Un'accelerazione, questa, dovuta probabilmente alle difficoltà emerse per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024, dunque tra un anno e mezzo, quando si sarebbe potuto concretizzare il fantasma di un addio a parametro zero.

Quella contro il Genoa del 12 gennaio potrebbe essere stata l'ultima partita disputata da Zaniolo con la maglia della Roma: finora il bilancio stagionale parla di appena due goal in diciassette apparizioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.