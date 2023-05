Zaniolo e Gnonto tornano in Italia: i due insieme sulla piattaforma Thatsfan

I due calciatori sbarcano su ThatsFan, piattaforma basata su tecnologia blockchain che unisce l'interazione diretta fra i calciatori e i tifosi.

Nicolò Zaniolo e Willy Gnonto di nuovo in Italia, ma solo per la squadra di ThatsFan. La piattaforma made in Italy e guidata dal CEO Jimmy De Denaro ha annunciato il lancio dei Token Atleta dell’ex calciatore della Roma e ora al Galatasaray.

"Ciao ragazzi, chi acquista i token potrà interagire con me: ci vediamo presto sulla piattaforma” è il videomessaggio del giocatore del Galatasaray.

ThatsFan è un piattaforma basata su tecnologia blockchain, il cui scopo è avvicinare i tifosi alle star internazionali del calcio tramite un ecosistema digitale capace di unire, per la prima volta in assoluto, le opportunità di interazione diretta tifosi-calciatori e il mondo del fantacalcio.

L’acquisto del Token Atleta darà la possibilità di interagire direttamente con il calciatore in questione. La piattaforma vuole creare valore reciproco attraverso l’interazione diretta tra i tifosi e i loro giocatori preferiti.

L’obiettivo di ThatsFan è quello di modificare uno scenario che vede il rapporto tra tifosi e calciatori filtrato da figure che ne limitano la spontaneità, l’autenticità e la profondità

Attraverso la piattaforma, gli utenti possono comporre la loro squadra scegliendo i calciatori preferiti, generare carte NFT e schierare la propria squadra nel fantacalcio, in tornei privati o leghe pubbliche che prevedono ricchi premi in palio.

Zaniolo e Gnonto sono solo i primi di una lunga serie di atleti di caratura internazionale presenti su ThatsFan. Molte novità in arrivo prossimamente su ThatsFan: uno speciale fantacalcio con i calciatori delle migliori leghe europee e i Token esclusivi di nuovi atleti di livello internazionale.