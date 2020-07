Zaniolo allontana le critiche: goal spettacolare contro la SPAL

Una rete 'alla Kakà' per Nicolò Zaniolo, convocato in extremis per la sfida contro la SPAL e protagonista nel finale con una discesa spettacolare.

La migliore risposta dopo le critiche ricevute dall'ambiente e dal proprio allenatore: Nicolò Zaniolo si prende la propria rivincita sul campo della , realizzando una rete spettacolare nei minuti finali.

Una vera e propria prodezza 'alla Kakà' per il giovane talento della Nazionale, convocato all'ultimo da mister Fonseca in seguito a un acciacco fisico: il talento giallorosso prende palla in pieno recupero nella propria metà campo e dà il via a un'incredibile discesa saltando giocatore dopo giocatore, prima di depositare la palla in rete con un preciso sinistro sotto la traversa.

Il segnale più bello per la , che ritrova il proprio gioiello nel momento cruciale della stagione. Una dimostrazione di forza, esplosività, velocità e tecnica nello stretto da parte di uno dei più grandi talenti del panorama italiano.

Al termine del match lo stesso Fonseca ha commentato il momento del suo giocatore ai microfoni di 'DAZN':

"Sono contento di come Zaniolo è entrato in campo e del suo atteggiamento, stavamo lavorando per averlo pronto nella prossima partita, ma ieri abbiamo visto che stava bene e ha preso parte alla gara”.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico ha chiuso poi le critiche ricevute dal giovane centrocampista: