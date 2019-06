Youssoufa Moukoko, 14enne prodigio del Borussia Dortmund: stella mondiale o nuovo Freddy Adu?

I dubbi sull'attaccante 14enne rimangono, ma Moukoko sta dimostrando di poter essere veramente un giocatore top nel suo ruolo.

"Dio ti ha dato una vita dura perché sapeva fin dall'inizio quanto sei forte". Quando parole come queste sono pubblicate su Instagram, nove volte su 10 arrivano da qualcuno con esperienza di vita, pronto a condividere la sua saggezza con il mondo.



In realtà questa citazione proviene dal racconto di un calciatore di 14 anni. Un calciatore di 14 anni con oltre 318.000 follower su Instagram. Da 49 goal in 27 partite in stagione. Il suo nome è Youssoufa Moukoko , e se continuerà a crescere, prima o poi sarà il prossimo grande attaccante mondiale.



Moukoko, attualmente al , è nato nella capitale del Camerun, Yaounde, ed è cresciuto nel distretto musulmano di Briqueterie. Poco si sa delle sue prime esperienze calcistiche, ma dal momento in cui è entrato nell'accademia di St. Pauli all'età di 10 anni, dopo essere stato portato in da suo padre, Joseph, ha attirato l'attenzione di tutti. L'ex direttore sportivo del St. Pauli, Thomas Meggle, ricorda ancora la prima volta in cui sentì parlare di questo piccolo fenomeno.

"Abbiamo avuto il nostro incontro settimanale con tutti gli allenatori, e il manager dell'Under-14 è arrivato dicendo che aveva un giocatore con capacità mai viste a quella età. Che era incredibile e dovevamo guardare".

Il talento e il fisico di Moukoko hanno smentito la sua età ed è stato immediatamente promosso alla squadra Under 15. Alla fine della stagione aveva segnato 23 goal in 13 partite nel campionato regionale in cui giocavano. Il era solo uno dei team che mostrò interesse nell'acquisire le sue prestazioni.



C'era però scetticismo sul fatto che Moukoko avese davvero l'età che il padre - il quale aveva lavorato ad Amburgo per 25 anni prima di portare il suo figlio in Europa dall'Africa - assicurava di avere. Anche Meggle ha ammesso che era normale farsi qualche domanda.

"Se lo guardi fisicamente e in termini di sviluppo, ovviamente la questione dell'età si presenta. Ci hanno presentato documenti validi, e ciò è stato fondamentale".

Anche allora i dibattiti sull'età di Moukoko si intensificarono. Le richieste di suo padre di aver chiesto di registrare Youssoufa al consolato tedesco di Yaounde sono state negate dall'ufficio straniero e solo nel 2016 Moukoko ha acquisito un certificato di nascita tedesco. Quello stesso anno ha perso la decisione di unirsi a Dortmund.

"Ovviamente abbiamo provato di tutto per tenerlo, ma con l'arrivo dei grandi club non siamo riusciti a tenere il passo con il suo talento".

Considerato uno dei migliori club in Europa per coltivare giovani talenti - e ai tifosi basti vedere l'esplosione del vincitore della Goal NxGn 2019 Jadon Sancho per averne una dimostrazione - pochi hanno messo in dubbio la decisione di Moukoko.



Le domande sulla sua età, tuttavia, sono continuate. L'allenatore dell'Hombruch Under 17 Matthias Jabsen dopo una partita durante la prima stagione di Moukoko al Dortmund, in cui ha segnato due reti, non ha nascosto i suoi dubbi.

"Non credo che abbia 12 anni. E neanche i miei ragazzi. Non capisco perché il padre del giocatore non abbia un test di età, il che aiuterebbe tutti".

Non è tardata ad arrivare la risposta di Lars Ricken, coordinatore dell'accademia di Dortmund.

"Ha 12 anni. È semplicemente un dato di fatto, non ci sono dubbi".

Nonostante tutto questo avanti e indietro, Moukoko è stato in grado di abbassare la testa e fare i conti con la valuta che conosce meglio, segnare goal. Durante la stagione 2017-18 ha segnato 40 reti in 28 partite per gli Under 17 di Dortmund. Nell'ultima stagione si è spinto addirittura a 49 goal, di cui due nella recente semifinale di andata in campionato contro il , il secondo dei quali festeggiato imitando la famosa "Siii" di Cristiano Ronaldo.

Da canto suo il Dortmund è pronto per promuoverlo nella squadra Under 19 del club per la prossima stagione, come confermato da Ricken in una recente intervista con Bild.

"Youssoufa ha raggiunto l'età in cui può giocare negli Under 19. Vediamo questa fascia di età per lui come giusta, che corrisponde alla sua forza".

Sebbene sia pronto per la sfida, lo stesso Moukoko ha già cambiato le aspettative.

"Non credo che la gente pensi che segnerò ancora 46 goal negli Under 19. Conosco i ragazzi, ma sfortunatamente non ho la loro forza".

Mentre Moukoko può dubitare del proprio potere fisico, il potere di marketing che circonda il talento non è stato perso su quelli che distribuiscono i contratti a Nike. Il quattordicenne ha firmato un accordo con il produttore di articoli sportivi ad aprile che vale 1 milione di euro, anche se potrebbe salire a 10 in base alle prestazioni sia a livello di club che a livello internazionale.



Un accordo del genere ha visto alcuni ricordare quando Nike mise i propri soldi su un calciatore adolescente estremamente talentuoso. Nel 2003, un tredicenne Freddy Adu faceva parlare tantissimo il mondo del calcio. Soprannominato "US Pele", si presumeva che fosse una scommessa sicura per diventare la prima vera superstar mondiale di calcio ad emergere dagli .



Ora 29enne, Adu ha rappresentato 14 club professionisti ed è attualmente svincolato dopo aver lasciato il Las Vegas nella United Soccer League. A Goal, in un'intervista del 2016, ha ammesso che l'hype iniziale è stato deleterio per lui.

"Tutto quello che ho passato e tutto ciò che ha danneggiato la mia carriera, l'ho portato su di me perché non dedicato abbastanza tempo".

Che Moukoko se ne accorga o meno, è la prova vivente delle lezioni apprese dall'affare Adu. Raramente di fronte ai media o all'interno di annunci pubblicitari, l'adolescente ha persino saltato le partite con i giovani della Germania per concentrarsi sui suoi studi a scuola. Vuole migliorarsi e rimanere con i piedi per terra.



Se lo fa, allora il mondo dovrà fare attenzione a Youssoufa Moukoko.