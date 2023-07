Gazzetta dello Sport - Yildiz nel mirino del Fenerbahce: pronta l'offerta per la Juventus

Per il dopo Arda Guler, il Fenerbahce sta pensando a Kenan Yildiz: sul piatto una decina di milioni di euro.

Arda Guler continua a fare gola alle grandi del calcio europeo: dopo il forte interesse del Barcellona è toccato al Real Madrid mettere in atto un'offensiva che, a quanto pare, avrebbe elargito i propri frutti con la scelta dei 'Blancos' da parte del talentuosissimo classe 2005.

Il Fenerbahce, insomma, si è ormai rassegnato a perdere il suo gioiello: per la sostituzione, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', prende quota il profilo del coetaneo Kenan Yildiz.

Nato in Germania ma protagonista con le nazionali giovanili turche, Yildiz è un punto di riferimento della Primavera della Juventus con cui ha realizzato undici reti, collezionando anche sette apparizioni con la squadra Next Gen impegnata in Serie C.

L'interesse del Fenerbahce risale ai tempi in cui Yildiz vestiva la maglia del Bayern Monaco, tale da poter sfociare in un'offerta: pronti almeno dieci milioni di euro per convincere 'Madama', che però ha sempre ritenuto incedibile il calciatore.

Il nuovo direttore sportivo Giuntoli dovrà sciogliere i dubbi sul futuro di Yildiz, con una panoramica che faccia chiarezza in merito al progetto che il club piemontese ha in serbo per uno dei ragazzi più in vista del panorama europeo.

La Juventus potrebbe comunque proporre il rinnovo del contratto, per poi prendere una scelta: promuoverlo in pianta stabile in prima squadra o spedirlo altrove per farlo maturare in prestito, in Serie A o in un altro campionato competitivo come la Liga.