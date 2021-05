Yeremy Pino: il talento del Villarreal che ha rifiutato il Barcellona

Il 18enne ha vissuto una stagione di successo al Villarreal e oggi potrebbe diventare il più giovane vincitore dell'Europa League.

Indipendentemente dal risultato di questa sera, sarà comunque settimana importante nella storia del Villarreal. La resa dei conti di Europa League con il Manchester United segna la prima finale europea in assoluto del club, meno di 20 anni dopo aver giocato per la prima volta in una competizione continentale. Gran parte del loro successo dall'inizio del secolo è stato costruito attorno all'accademia, con artisti del calibro di Santi Cazorla, Bruno Soriano e l'attuale Spagna n. 9, Gerard Moreno, che sono fioriti sia nella Liga che oltre.

L'ultimo giovane ad emergere sembra destinato a seguire le loro orme dopo una campagna di successo nel 2020-21. Anche prima che il Villarreal arrivasse in Polonia, questa è stata una settimana memorabile per Yeremy Pino, che ha concluso la stagione diventando il giocatore più giovane a segnare un goal in trasferta in campionato, contro il Real Madrid, nel 21° secolo.

Il diciottenne ha anche un altro record nel mirino, poiché potrebbe diventare il giocatore più giovane a vincere l'Europa League se il Sottomarino giallo riuscisse a sconfiggere i Red Devils a Danzica, battendo un record attualmente detenuto da Robin van Persie, vincitore di quella che allora era la Coppa UEFA, vestendo la maglia del Feyenoord nel 2002.

È una competizione che è già stata positiva per Yeremy in questa stagione. Dopo aver saltato il mese di apertura della stagione a causa di un test positivo sul coronavirus, ha festeggiato il suo 18° compleanno a ottobre facendo il suo debutto in prima squadra contro il Sivasspor due giorni dopo. Una settimana dopo stava di nuovo festeggiando, questa volta dopo aver tagliato dentro e scatenato un superbo tiro all'angolo superiore per il suo primo goal da senior contro Qarabag.

Nel frattempo ha anche debuttato nella Liga grazie a Unai Emery, con l'esterno adolescente a chiaramente catturare l'attenzione dell'ex allenatore dell'Arsenal e del Siviglia. "La verità è che non me l'aspettavo" ha detto Yeremy a La Provincia a proposito della sua svolta. "Ho cercato di fare il meglio che potevo e lui continuava a darmi opportunità. Alla fine hai tanta voglia e tanto entusiasmo, cresci perché le cose vanno bene. L'allenatore e la società credono molto nell'Accademia e si vede".

Ad una partita dalla fine, Yeremy ha già sette reti in stagione, con una goal in media ogni 170 minuti. La sua forma durante l'inverno ha persino portato alla partenza prematura di Take Kubo, poiché l'acquisto estivo in prestito dal Real Madrid ha interrotto il suo contratto gennaio prima di unirsi al Getafe, a causa dell'impossibilità di farsi strada nella squadra davanti a Yeremy.

Ciò che lo distingue è la sua volontà di affrontare i difensori avversari in situazioni uno contro uno, così come la sicurezza che mostra quando si inserisce da sinistra sul suo piede destro, il preferito, quando è in posizione di tiro.

Il suo gioco è stato paragonato a quello di Arjen Robben, anche se ha imparato molte delle sue abilità per strada, con il suo primo assaggio di calcio accademico che non arrivò fino all'età di 11 anni: allora firmò per il club della città natale Las Palmas. Yeremy è arrivato per la prima volta all'attenzione delle squadre della terraferma spagnola durante un torneo nazionale per squadre regionali all'età di 14 anni, con le sue esibizioni per le Isole Canarie che hanno catturato l'attenzione sia del Villarreal che del Barcellona.

Entrambi i club hanno voluto ingaggiarlo, e se è generalmente difficile resistere al tiro de La Masia, Yeremy è stato conquistato dalle strutture e dall'insegnamento offerti al centro di formazione Miralcamp del Villarreal. Si è rivelata la decisione giusta, con l'adolescente che si è fatto strada tra le giovanili a Castellon, facendo il suo debutto con il Villarreal "C" nel quarto livello del calcio spagnolo all'età di 16 anni. "Yeremy si distingue per il suo carattere" ha detto a El Pais il vice allenatore Under 23 del Villarreal, Nando Martinez. "Più difficile è la sfida, più sarà in grado di dimostrare il suo potenziale".

"Mantiene l'essenza di quando giocava per strada da bambino. Inoltre, vive per il calcio, e ogni giorno si assicura che abbia la giusta formazione complementare, alimentazione e di riposo. Yeremy è stato ed è una benedizione per i suoi allenatori".

Oltre ad essere stato un protagonista eccezionale a livello di club, il giocatore è stato anche regolarmente inserito nelle varie squadre spagnole giovanili, anche se è stato con La Rojita che ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua breve carriera.

Nonostante sia stato nominato nella rosa della Spagna per la Coppa del Mondo U17 2019, non ha mai avuto la possibilità di giocare in Brasile dopo uno sfortunato e spaventoso incidente che ha coinvolto il suo compagno delle Canarie, la stella del Barcellona Pedri.

Durante un allenamento prima del torneo, Yeremy è stato colpito sugli occhi dal piede di Pedri, lasciandolo senza vista per circa un'ora. Sebbene la situazione potenzialmente pericolosa per la carriera si fosse risolta, gli fu consigliato di tornare a casa e riprendersi.

Poco più di 18 mesi dopo, farà parte della squadra spagnola per le fasi a eliminazione diretta del Campionato Europeo Under 21, a partire dai quarti di finale contro la Croazia lunedì, e potrebbe andare alle Olimpiadi giapponesi subito dopo. Prima, però, ha un trofeo europeo da vincere per scrivere la storia.