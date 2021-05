Chi è Yayah Kallon: otto mesi a piedi per scappare dalla Sierra Leone, ora la Serie A

Arrivato in Italia con il barcone, non è parente del più noto Mohamed. Attaccante del Genoa, è stato convocato per l'ultima gara di Serie A.

Quando Mohamed Kallon giocava in Serie A, Yayah Kallon nasceva in Sierra Leone. Diciasette anni dopo l'ultima gara del più noto giocatore proveniente dalla nazione di Freetown in Serie A, con la maglia dell'Inter, nella massima serie italiana spunta un altro giovane ononimo.

Kallon è stato infatti convocato da Davide Ballardini, allenatore del Genoa, per l'ultima gara di campionato 2020/2021. Guarda caso a Cagliari, dove l'ononimo Mohamed ha giocato a inizio millennio, lasciando un ottimo ricordo. Un ricordo stupendio anche dalle parti del Ferraris.

YAYAH KALLON, UNA STORIA INCREDIBILE

Classe 2001, seconda punta della Primavera del Genoa, Kallon è arrivato in Italia con il barcone, dopo aver percorso a piedi tutta l'Africa per otto mesi (senza poter chiamare casa dopo i primi due), prima di aprtire per l'Europa. A 14 anni è dovuto fuggire dalla Sierra Leone per evitare un destino tragico, come raccontato ai canali ufficiali rossoblù:

"Al mio paese in Sierra Leone c'è un gruppo terroristico che rapisce i bambini per trasformarli in soldati e i miei genitori avevano paura che potesse succedere anche a me così hanno deciso di farmi partire. E' stata dura, non volevo ma era la cosa migliore da fare". Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati "Il viaggio è stato lungo e difficile, all'inizio ero da solo poi lungo il percorso ho incontrato ragazzi di tanti paesi, dalla Costa d'Avorio al Senegal al Mali ed anche se non parlavamo la stessa lingua abbiamo fatto gruppo. Il momento peggiore è stato sicuramente il periodo in Libia. Lì non c'erano regole e incontravi ragazzini che giravano armati. Per pagarmi la traversata via mare ho lavorato, dalla pulizia nelle case al muratore e quando sono riuscito a raccogliere i mille dinari che servivano mi hanno rapinato così ho dovuto ricominciare da capo".

Anche Paolo Bordonaro, procuratore di Kallon, ha raccontato della terribile esperienza del viaggio, per fuggire ad un destino ancor peggiore:

"Quattro ore di viaggio rinchiuso in un bagagliaio di un’auto con altri quattro ragazzini da Bengasi a Tripoli con la possibilità di respirare attraverso alcuni buchi nella carrozzeria. Mi ha spiegato che ci metteva la bocca sopra per respirare. Per sei mesi non ha parlato con la madre che lo pensava morto e nel frattempo anche il fratello è stato rapito".

Da Lampedusa arriva a Scicli e dunque a Genova prima e in Piemonte poi. Il provino con l'Entella va male, il Genoa ha l'occhio lungo e decide di portarlo nelle giovanili. Fino alla chiamata in Serie A.

YAYA E MOHAMED KALLON, NESSUNA PARENTELA

Circa 70.000 in Sierra Leone hanno come cognome Kallon. Nella nazione Kamara e Sesay sono di gran lunga quelli più usati, ma anche Kallon si difende bene. Relativamente al calcio però, tale cognome riporta alla mente Mohamed, ex di Cagliari, Genoa e Inter tra le altre. I due però non sono parenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Yaya Kallon è una seconda punta, devastante nel 2020/2021: Ballardini ha scelto di chiamarlo per Cagliari dopo i nove goal e sette assist messi in cascina. Tra l'altro il ventenne ha dovuto superare una frattura del perone nella passata annata, prima di tornare in campo e mostrare tutta la sua tecnica e velocità.

A salvezza ottenuta, con diversi indisponibili, dal primo minuto o a gara in corso, sembra essere arrivata la chance per Kallon: pronto ad un passo in più in carriera dopo una triste fuga dalla propria patria.