Yan Couto: Manchester City e Barcellona si contendono il nuovo Dani Alves

Il diciassettenne deve ancora debuttare con la prima squadra del Coritiba ma sembra destinato al Manchester City già la prossima estate.

Il ha una lunga storia di grandi terzini: da Carlos Alberto a Cafu passando per Roberto Carlos. I difensori hanno spesso avuto un ruolo chiave nei successi delle Seleçao.

Nessun giocatore nella storia del calcio poi ha vinto più titoli di Dani Alves, colui che ha rivoluzionato il ruolo del terzino negli ultimi dieci anni.

Ora, mentre l'ex leggenda del sta chiudendo la sua straordinaria carriera a San Paolo, gli appassionati sono alla ricerca del 'nuovo Dani Alves' e potrebbero averlo già trovato in Yan Couto.

Nato pochi giorni prima dell'inizio dei Mondiali del 2002, vinti dal Brasile in e grazie ai goal di Ronaldo il Fenomeno, il giovanissimo terzino negli ultimi dodici mesi è cresciuto in modo esponenziale tanto che ora se lo contendono due dei club più importanti d'Europa.

Il Barcellona d'altronde non ha mai sostituito davvero Dani Alves e dunque segue con attenzione Couto. Secondo quanto riportato in Brasile anzi il Coritiba aveva accettato l'offerta di 5 milioni di euro avanzata dai blaugrana a gennaio.

Tuttavia, come appreso da Goal, sarebbe il ad aver vinto il duello per il terzino soprannominato "The Flash" per la sua grande velocità in campo e gli inglesi dovrebbero chiudere l'operazione appena Couto diventerà maggiorenne. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di 14 milioni di euro ed il Barça dichiara di non essere più in corsa, mentre Couto piace pure a ed .

Couto è entrato nell'accademia del Coritiba a soli dieci anni e le sue qualità sono state subito chiare a tutti anche grazie all' esperienza come giocatore di futsal.

Giocando regolarmente sull'erba Couto è cresciuto anche fisicamente. Uno dei suoi idoli è Cristiano Ronaldo ed è talmente ossessionato dal suo corpo che ha rivelato come se non fosse diventato un calciatore avrebbe studiato educazione fisica.

Oltre a Cristiano Ronaldo e Dani Alves, Couto cita tra i suoi idoli altri due ex del Coritiba come l'ex Barcellona Adriano e l'ex Rafinha. Couto però ha già fatto meglio col Brasile a livello giovanile vincendo i Mondiali Under 17 da protagonista nel 2019.

Nessun difensore ha creato più occasioni da goal di Couto nella manifestazione iridata, il tutto senza tralasciare la fase difensiva come dimostrano i 33 palloni recuperati in sette partite: solo un altro compagno ha fatto meglio di lui.

Nonostante questo Couto deve ancora debuttare con la prima squadra del Coritiba, che sperava di poter rinnovare il suo contratto. Adesso insomma resta da capire se Couto riuscirà a fare bene come i suoi predecessori nel ruolo: il City è pronto a scommettere su di lui.