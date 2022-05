Xhaka contro i compagni: "Serve gente con le palle, chi non è pronto stia a casa"

Due sconfitte consecutive e la stagione dell'Arsenal di Mikel Arteta si è sgretolata: i Gunners, in lotta per un posizionamento in Champions League, sono stati staccati dal Tottenham di Antonio Conte, bravo a prendersi il quarto posto.

Pesa lo scontro diretto, sì, ma anche l'ultimo turno di Premier League, in cui l'Arsenal ha perso contro il Newcastle per 2-0 con una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

All'autogoal di White ha fatto seguito la rete di Bruno Guimaraes, con tanto nervosismo nel finale: uno dei più tesi è apparsi senza dubbio Granit Xhaka, che nel post-gara non le ha mandate a dire.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, il centrocampista svizzero si è sfogato contro i suoi stessi compagni.

"Non so perché non seguiamo quello che ci chiede l'allenatore: non conta l'età, se qualcuno non è pronto per queste partite che stia a casa".

Per Xhaka il problema è innanzitutto caratteriale.

"E' stato un disastro: non meriti di giocare la Champions o l'Europa League così. Se sei nervoso, stai in panchina o a casa: abbiamo bisogno di gente con le palle qui. Mi dispiace per i tifosi, non ho altro da dire".