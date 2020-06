Il retroscena di Xavi: "Guardiola mi tolse l'Inter dalla testa"

Estate 2008, Xavi poteva andare all'. Una suggestione spenta da Pep Guardiola, tecnico del negli anni in cui il centrocampista - oggi allenatore dell'Al-Sadd - disegnava calcio al Camp Nou: poche parole e pista nerazzurra smontata.

A raccontarlo è lo stesso Xavi, in un'intervista concessa a 'La ' disponibile su DAZN, ripercorrendo il suo rapporto con l'attuale allenatore del .

"Eravamo reduci dall'Europeo vinto e tramite Begiristain venni a sapere che il club voleva cedermi".

"Andai a parlare con Guardiola e da lì cambiarono le mie intenzioni: non avevo più in mente nè l'Inter, nè il , nè nessun'altra squadra. Mi disse che non immaginava la squadra senza di me".