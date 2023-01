Il Wolverhampton piazza il colpo: è fatta per l’arrivo di Sarabia dal PSG

A breve arriveranno le firme sul contratto e l’ufficialità, intanto Wolverhampton e PSG hanno già trovato un accordo totale.

Affare fatto. Il PSG ed il Wolverhampton hanno chiuso l’operazione che portiere il Premier League Pablo Sarabia.

L’attaccante spagnolo, che è stato un’espressa richiesta del tecnico Julen Lopetegui, nonostante avesse sul tavolo diverse offerte, ha deciso di accettare quella dei ‘Wolves’, poiché attratto dalla possibilità di giocare in Inghilterra.

L’accordo tra i due club è totale e l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Sarabia è atteso da un contratto di due anni e mezzo con opzione per un’ulteriore stagione.

Secondo quanto appreso da GOAL, in attesa delle firme sul contratto che saranno precedute dalle visite mediche di rito, Sarabia percepirà uno stipendio importante al Wolverhampton, ma è stato anche altro a spingerlo ad accettare.

Lavorerà infatti agli ordini di un allenatore che ha totale fiducia in lui e la cosa è fondamentale, visto che è alla ricerca di quei minuti e di quella continuità che possano aiutarlo ad ambire ad un posto trai i convocati della Spagna per i prossimi Europei (ai recenti Mondiali di Qatar 2022 è entrato al 120’ della sfida negli ottavi contro il Marocco per poi sbagliare il suo rigore nella lotteria finale)..

Per il Wolverhampton si tratta ovviamente di un grande colpo, il secondo dopo l’arrivo di Matheus Cunha dall’Atletico Madrid.