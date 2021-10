Wilshere a Goal: "Un contratto all'Arsenal? Mi sto preparando per essere pronto a gennaio"

È un percorso che Jack Wilshere ha fatto migliaia di volte. Dopo tre anni lontano dall'Arsenal, il 29enne è tornato al centro sportivo del club di London Colney, dopo essere stato invitato da Mikel Arteta ad allenarsi ancora una volta con la squadra e mettersi in forma mentre tenta di trovarsi un nuovo club.

Era tutto molto familiare. Non avrebbe dovuto essere una novità per Wilshere, che è cresciuto all'Arsenal e ha trascorso 17 anni al club prima di lasciarlo nel 2018 e passare al West Ham. Ma anche se il luogo è esattamente lo stesso di prima, ammette che questa volta tutto gli p sembrato un po 'diverso.

"Il primo giorno mi sono allenato con la prima squadra: avevo percorso questa strada tante volte prima", ha detto Wilshere a Goal. "Ma non lo facevo da secoli ed è stato in realtà piuttosto strano, piuttosto surreale. Ovviamente, ho molti amici che sono ancora qui, membri dello staff, persone che non ho visto da quando me ne sono andato. Quindi, è bello essere tornati e vedere alcuni volti familiari".

Intervistato in esclusiva da Goal, Wilshere ha raccontato il momento che sta vivendo, tra voglia di ritornare in campo e futuro.

"A volte, può essere difficile per un vecchio giocatore tornare e allenarsi con la squadra, ma sono stati tutti fantastici. È stata dura. Mi allenavo da solo e puoi allenarti da solo e correre quanto vuoi, ma non appena ti alleni con i giocatori, specialmente i buoni giocatori con qualità, è diverso".

"Mikel Arteta è stato brillante. Mi ha ascoltato e mi ha chiesto di cosa avevo bisogno dal club. Devo solo mettermi a disposizione e allenarmi ogni volta che hanno bisogno di me, che si tratti della prima squadra, dei 23".

"Sono stati fantastici: mi hanno dato anche l'opportunità di allenare. Sto studiando per la licenza A, al momento. Ma il modo migliore per migliorare come allenatore è farlo sul campo, e vedere cosa funziona e cosa no. Loro mi hanno dato l'opportunità di farlo con buoni giocatori".

"Il contratto? Ad essere onesti non mi è passato per la mente. Ovviamente vedo tutto l'amore dei fan, mi chiedono se ho intenzione di ottenere un contratto e dicono che vogliono che io lo voglia, il che è ovviamente bello. Onestamente, mi sto solo concentrando sul mettermi il più in forma possibile fisicamente e di essere messo bene mentalmente per gennaio quando la finestra di mercato si aprirà, sperando che qualcosa venga fuori".