Willian torna a Londra: dopo Chelsea ed Arsenal, il Fulham

Dopo appena un anno dall'addio all'Europa, il brasiliano giocherà con il Fulham: nell'ultima stagione ha militato nel Corithians.

Dopo un solo anno di assenza dalla Premier League e dal calcio europeo, Willian è pronto a tornare nel Vecchio Continente. Lasciato il Corithians, infatti, il brasiliano è il nuovo rinforzo del Fulham per la stagione 2022/2023 del torneo britannico.

Visite mediche e firma per Willian, che giocherà così con la terza squadra londinese della sua carriera: leader del Chelsea tra il 2013 e il 2020, il verdeoro è poi passato all'Arsenal nell'annata successiva, in cui ha decisamente deluso le aspettative dei tifosi.

Anche al Corinthians le cose non sono andate come sperava il classe 1988, cresciuto proprio con tale team, prima di giocare tutta la carriera in Europa: il primo periodo è stato targato Shakhtar Donetsk, con un breve periodo all'Anzhi in terra russa.

Accordo di un anno con il Fulham per Willian, che si unirà così a Mitrovic, Kebano, Pereira e Reid nell'attacco a disposizione di Marco Silva.

Appena cinque i punti ottenuti nei primi quattro incontri dal team londinese, che ora potrà contare su un rinforzo d'esperienza in più. Che conosce perfettamente la Premier e la capitale.