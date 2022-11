Wijndal si schianta contro i cartelloni pubblicitari: ko e sostituito al 44' di Rangers-Ajax

Il laterale dei Lancieri è stato costretto a chiedere la sostituzione prima dell'intervallo ad Ibrox per un bizzarro infortunio.

E' stata una serata che non scorderà facilmente Oscar Wijndal, laterale classe 1999 dell'Ajax, sceso in campo con i Lancieri ad Ibrox nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Schierato regolarmente a sinistra da Alfred Schreuder, l'olandese ex AZ Alkmaar non ha giocato tantissimo in questa stagione, fin qui.

Ha saltato diverse gare per un guaio fisico, rientrando contro l'Excelsior alla decima giornata di Eredivisie, per poi disputare la sfida persa all'Amsterdam Arena contro il Liverpool, la sua prima in Champions League.

Alla sua seconda presenza, però, un episodio non felicissimo: poco prima dell'intervallo del match contro i Rangers Wijndal finisce violentemente contro i cartelloni pubblicitari posti oltre il fondo del campo.

E si fa male, molto male: interviene lo staff medico degli olandesi, che prova a porre rimedio alla sua condizione, ma non c'è nulla da fare: l'Ajax è costretto al cambio.

Non proprio un periodo felicissimo per il laterale, che verrà valutato nelle prossime ore e nei prossimi giorni con esami specifici.