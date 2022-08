Wijnaldum alla Roma, giallorossi al lavoro con il PSG per gli ultimi dettagli

L'olandese sempre più vicino all'approdo in Serie A: continuano i contatti con il PSG, mentre il centrocampista avrebbe dato priorità ai giallorossi.

La Roma vuole Georginio Wijnaldum, Georginio Wijnaldum vuole la Roma: su questi due aspetti non ci sono dubbi. Alle due parti va aggiunto il PSG, che nelle ultime settimane si è dimostrato intenzionato ad assecondare il suo giocatore: insomma, sembra essere tutto pronto per l'approdo del centrocampista olandese in Italia.

Mancano, come sempre, però, gli ultimi dettagli: riassumiamo la situazione, brevemente. Nonostante una seconda parte della scorsa stagione in ripresa (chiuderà a 38 presenze), Wijnaldum ha deciso di lasciare Parigi.

Tra le società interessate si è fatta subito avanti la Roma, alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche da consegnare a José Mourinho.

L'intenzione dei giallorossi è sempre stata quella di lavorare con il PSG a un prestito oneroso con diritto di riscatto (nelle volontà del club fissato tra i 10 e i 12 milioni).

A questo fa seguito la predisposizione dello stesso Wijnaldum non solo a trasferirsi, ma a sposare il progetto ambizioso della Roma: il nodo, ovviamente, è rappresentato dall'ingaggio.

L'olandese percepisce dal PSG 9 milioni netti: da qui l'intenzione dei giallorossi di proporre un prestito dividendo le spese con i parigini, per poi arrivare alla fine della stagione e ragionare sia sul riscatto che sul Decreto Crescita, da sfruttare nel 2023.

Ed è qui che si blocca la trattativa: o meglio. E' qui che sta il vero e proprio ostacolo da superare: Roma e PSG lavorano senza sosta alla ricerca di una soluzione, visto che tra le idee dei francesi ci sarebbe quella di inserire l'obbligo di riscatto, opzione scartata dai giallorossi.

Nel pomeriggio, comunque, sembrano esserci stati dei passi in avanti importanti, con un affare che pare ormai in via di definizione: tra Wijnaldum e la Roma potrebbero esserci solo dei dettagli da limare, prima dell'inizio dell'ex Liverpool in Italia.