West Ham su Paqueta, Milan interessato: incasserebbe il 15%

L'eventuale trasferimento di Paqueta dal Lione al West Ham porterebbe una cifra nelle casse del Milan. I rossoneri hanno diritto al 15%.

Lucas Paqueta non veste la maglia del Milan ormai da due anni, quando nel settembre 2020 i rossoneri hanno ceduto il brasiliano al Lione per 21 milioni di euro. Il suo futuro però interessa ancora molto da vicino il Diavolo.

Il Milan infatti al momento della cessione ha ottenuto il diritto di incassare il 15% di una futura rivendita, rivendita che ora sembra davvero vicinissima. A fare sul serio è il West Ham che sarebbe pronto a investire circa 40 milioni di euro per portare Paqueta in Premier League, 6 dei quali finirebbero nelle casse rossonere.

Gli agenti del brasiliano in queste ore si trovano a Londra per trovare l'intesa definitiva col West Ham, mentre l'accordo col Lione sarebbe ormai quasi raggiunto.

A confermare come la trattativa per il trasferimento di Paqueta in Inghilterra proceda spedita intanto è stato David Moyes, manager del West Ham che ha già le idee chiare su come utilizzare il nuovo acquisto.

"Stiamo solo cercando di trovare qualcuno che possa completare ciò che abbiamo. Vogliamo aggiungere valore alla rosa e abbiamo cercato di farlo in molti ruoli. Per Paqueta abbiamo fatto un'offerta... Può giocare da 10, da 8 o come falso 9. Penso che il suo pedigree sia davvero buono".