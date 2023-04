Scamacca operato al ginocchio, fuori 2-3 mesi: salta anche la Nations League

Scamacca è stato operato al ginocchio, stop di 2-3 mesi per l'attaccante che salterà anche la finale di Nations League con l'Italia.

E' giunta ai titoli di coda la prima stagione inglese di Gianluca Scamacca, autore di 8 goal con la maglia del West Ham in tutte le competizioni tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup e Conference League.

L'ex bomber del Sassuolo, non convocato per la trasferta sul campo del Gent, si è sottoposto ad un intervento al ginocchio, come annunciato dal tecnico David Moyes durante la conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Arsenal.

"L'unica notizia è che Scamacca sarà operato al ginocchio domani, quindi dovremo fare a meno di lui".

Uno stop che conferma l'aura negativa attorno alla prima stagione in terra d'Albione di Scamacca, ceduto nell'estate 2022 dal Sassuolo per 36 milioni di euro più bonus: un investimento che, dal punto di vista degli 'Hammers', non è stato del tutto ripagato con prestazioni all'altezza.

L'attaccante italiano è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma, che ha chiarito le sue condizioni tramite un bollettino medico. L'operazione a cui si è sottoposto Scamacca è "un’artroscopia che ha evidenziato una lesione del menisco esterno con un lembo dislocato anteriormente e un’iniziale sofferenza della cartilagine articolare con una sostanziale integrità delle altre strutture. È stata eseguita una rimozione del solo lembo meniscale dislocato e una regolarizzazione del residuo. Ora il paziente proseguirà con la riabilitazione che gli consentirà un pieno recupero in 2-3 mesi".

Scamacca, quindi, non solo salterà le ultime partite di questa stagione col West Ham ma non parteciperà neppure alla finale di Nations League con l'Italia in programma a giugno. Un'altra brutta notizia per Mancini che proprio a causa della penuria di 'numeri 9' ha recentemente convocato l'oriundo Retegui.