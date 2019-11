Wanda Nara ancora protagonista in tv: sarà opinionista al 'GF Vip'

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, è stata scelta come opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Nuovo ruolo in per Wanda Nara, procuratrice oltre che moglie di Mauro Icardi. L'argentina infatti è stata scelta come opioninista del Grande Fratello Vip.

La Nara, ospite fissa da più di un anno a 'Tiki Taka' sempre sulle reti Mediaset, continua così la sua carriera televisiva in mentre il marito si è ormai trasferito in dopo un lungo tira e molla con l' .

Sono molto felice per questa nuova avventura in tv 📺! GF mi sto preparando , inizia Il countdown!! Grazie @alfosignorini per la

fiducia , felice di lavorare con te e con @pupoghinazzi ! E Grazie @QuiMediaset_it per questa nuova e bellísima opportunità #Mediaset — wan (@wandaicardi27) November 13, 2019

La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta per la prima volta da Alfonso Signorini e andrà in onda su Canale 5 a partire da gennaio in prima serata.

Insieme a Wanda Nara l'altro opioninista che commenterà il reality show sarà Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto dal grande pubblico come Pupo.