Vucinic e il mancato scambio con Guarin: "Mancava solo la firma"

La sessione invernale del calciomercato 2014 è quella che i tifosi di e ancora oggi ricordano a distanza di anni: motivo la trattativa per definire lo scambio tra Fredy Guarin e Mirko Vucinic, stoppato sul più bello dalla società nerazzurra dopo aver preso atto delle feroci proteste degli ultras, per nulla favorevoli alla cessione del colombiano ai rivali storici.

Un esito che comunque non dispiacque all'ex attaccante montenegrino: intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato qualche dettaglio sull'operazione poi naufragata al momento clou, quando tutto sembrava volgere in direzione della fumata bianca.

"Mancava soltanto la firma che non arrivò. Per come è andata alla fine sono felice, non so che situazione avrei trovato a Milano. In seguito sono andato ad Abu Dhabi e mi sono trovato bene".