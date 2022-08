Pioli avrà il suo centrocampista: Vranckx atteso a Milano per le visite

Il giovane belga classe 2002 sarà del Milan: accordo totale con il Wolfsburg per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan ha chiuso per l'ennesimo colpo in entrata del suo mercato, confermando la volontà di guardare al futuro con una certa progettualità: dal Wolfsburg arriva Aster Vranckx.

Stefano Pioli aveva bisogno di un centrocampista, anche dal punto di vista numerico, e il club rossonero lo ha accontentato, dopo aver coperto il reparto difensivo con Malick Thiaw.

Mediano belga classe 2002, Vranckx cresce nelle giovanili del Mechelen prima di trasferirsi, nella scorsa estate, in Bundesliga, al Wolfsburg.

Nonostante la giovane età, il ragazzo ha raccolto in totale 29 presenze e 2 reti con la formazione tedesca, con 25 apparizioni in Bundesliga e una doppietta contro il Greuther Gurth nel mese di febbraio.

Vranckx è anche il capitano della Nazionale belga Under 21, ma potrebbe presto scalare le gerarchie: insomma, un ottimo prospetto che, almeno per adesso, non arriva a titolo definitivo.

Il Milan ha infatti chiuso per il prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni per il centrocampista belga, che avrà modo di rafforzare la linea mediana di Stefano Pioli e giocarsi le sue opportunità.

Secondo quanto raccolto da "Sky Sport" Vranckx è in viaggio verso l'Italia dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.