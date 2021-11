Il voto italiano del Pallone d'Oro: Jorginho primo, poi Benzema e Messi

Lionel Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2021, per la settima volta in carriera. Come da pronostico, Robert Lewandowski è arrivato secondo, mentre Jorginho ha superato gli altri contendenti prendendosi il terzo posto dopo la Champions conquistata con il Chelsea e gli Europei con quella della Nazionale azzurra. Quarto si è classificato Benzema, mentre Kantè ha chiuso al quinto posto grazie ai voti da tutto il mondo.

A proposito di voti, Paolo Condò, giornalista e votante dell'Italia al Pallone d'Oro (che ricordiamo comprende un votante dei media per ogni nazione affiliata alla FIFA), ha svelato la sua top cinque per l'edizione 2021.

Condò ha scelto Jorginho come numero uno e dunque meritevole di cinque punti, mentre Karim Benzema, devastante con Real Madrid e Francia, è stato posizionato al secondo posto, per quattro punti. Leo Messi, vincitore del trofeo, terzo con tre punti, con Simon Kjaer, protagonista agli Europei ed eroe al momento del drammatico momento di Eriksen, al quinto posto.

Lewandowski, invece, ha ottenuto due punti con la quarta posizione. Svelata da Condò anche la classifica del Premuo Yashin, in cui Donnarumma, vincitore in quel di Parigi, ha ottenuto il primo posto, davanti a Mendy, Campione d'Europa col Chelsea, e Oblak, per molti il miglior estremo difensore degli ultimi anni.

Anche nel 2019 Condò non aveva scelto il vincitore finale Messi come leader della sua classifica: aveva posizionato l'argentino quarto, dietro a Van Dijk, alla fine secondo a Parigi, e Cristiano Ronaldo e Manè. Quinto, invece, Manè.

PALLONE D'ORO, IL VOTO ITALIANO