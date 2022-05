Volo cancellato: tifosi del Liverpool raggiungono la Francia in gommone

Disavventura a lieto fine per numerosi tifosi dei Reds al seguito della formazione di Klopp: assisteranno alla finale una vera e propria traversata.

"You'll never walk alone", ma davvero: nel vero e proprio senso di "non camminerete mai soli", perché ci saremo, nonostante tutto e tutti.

Il "tutto e tutti", per molti tifosi del Liverpool che avevano in programma un comodo e normale viaggio in Francia per assistere alla finale di Champions League contro il Real Madrid si chiama "volo cancellato".

Boss way to get to Paris @LFC pic.twitter.com/1YKGFRelDx — Paddy OToole (@morefootie) May 27, 2022

Questa la disavventura di diversi sostenitori dei Reds, che hanno visto svanire il sogno di seguire i ragazzi di Jurgen Klopp a Parigi. Ma com'è che si dice? "Nonostante tutto e tutti", ecco.

I tifosi si sono raggruppati e hanno trovato una via alternativa: uno di loro ha telefonato a un amico, proprietario di una scuola nautica e ha organizzato una vera e propria traversata dall'Inghilterra alla Francia, in gommone.

Il tutto documentato da alcuni video pubblicati sui social: mare aperto e tanti sorrisi. Freddo e un po' di paura.

"Eravamo dispiaciuti per i ragazzi e dovevamo far qualcosa: in viaggio abbiamo visto diversi delfini. C'erano delle facce preoccupate, ma ci ho sempre creduto", ha raccontato un tifoso al "Liverpool Echo".

Una storia che ha dell'incredibile, ma che si è risolta in un lieto fine: una volta a terra hanno preso un treno per Rennes e poi uno per Parigi, arrivando sani e salvi. E con un'esperienza in più da raccontare, un giorno.