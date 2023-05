Cori razzisti dei tifosi dell'Atalanta: Vlahovic segna ed esulta in maniera polemica

Cori discriminatori nei confronti dell'attaccante della Juventus e gioco fermo. Poi il goal e l'esultanza polemica.

I cori razzisti continui contro Dusan Vlahovic ("Sei uno zingaro, sei uno zingaro") da parte di alcuni tifosi dell'Atalanta hanno portato all'interruzione del gioco: attaccante della Juventus furioso e un minuto in più da giocare nel finale della sfida di Bergamo.

Lo speaker del Gewiss ha così annunciato che il gioco sarebbe potuto essere "sospeso ed eventualmente interrotto" qualora tali cori fossero proseguiti. Un annuncio via Doveri, direttore di gara.

Una partita, quella di Bergamo, vinta dalla Juventus grazie al primo goal in Serie A di Iling-Junior, ma anche grazie al raddoppio di Vlahovic: il serbo ha infatti siglato al 98' la rete del 2-0, esultando in maniera polemica con il dito sulla bocca, per zittire il pubblico che lo aveva colpito con i cori razzisti.

Esultanza, quella di Vlahovic, subito vista dall'arbitro Doveri, che ha praticamente inseguito l'attaccante della Juventus per seguire l'evoluzione dell'esultanza e dunque per rifilargli l'ammonizione.

"Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli" ha detto Allegri al termine della gara. "Io credo che bisogna ignorare e quando li fanno chi di dovere prenderà gli giusti provvedimenti. Mi sono raccomandato di avere un comportamento corretto perché rischiamo di perdere uomini senza senso. Per lui ha un peso importante questo goal, è arrivato alla Juventus con una carica di responsabilità troppo alta; ora è sereno”.

Finale di gara infuocato dunque a Bergamo, dove l'Atalanta è stata battuta in uno scontro diretto Champions essenziale, mentre la Juventus è riuscita a dare continuità alla vittoria contro il Lecce in vista dell'essenziale match d'andata previsto giovedì in Europa League.