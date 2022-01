Vlahovic-Juve, i tifosi della Fiorentina: "Il rispetto non si conquista con i goal, gobbo di m****"

La Juventus accelera per Dusan Vlahovic. Il club bianconero è pronto a formulare una proposta ufficiale alla Fiorentina per strappare l'attaccante serbo ai viola prima della chiusura della sessione invernale di mercato, fissata per lunedì 31 alle ore 20:00.

Dopo le voci sempre su insistenti sul possibile passaggio di Vlahovic alla Juventus, la risposta dei tifosi della Fiorentina non si è fatta attendere. Nella notte è apparso uno striscione - firmato Curva Fiesole - all'esterno dello stadio 'Artemio Franchi' indirizzato proprio al centravanti serbo classe 2000 e dal contenuto inequivocabile.

"Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di m****".

Attraverso il suo entourage, Vlahovic ha fatto sapere già da tempo di non voler rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2023.

Quello del serbo alla Juve, acerrima rivale dei toscani, potrebbe essere il terzo trasferimento nel giro di pochi anni, dopo Bernardeschi e Chiesa. Un duro colpo - l'ennesimo - per i tifosi della Fiorentina.