Virgil van Dijk e Megan Rapinoe vincono la Goal 50: sono i migliori del mondo

La star del Liverpool diventa il primo difensore a vincere il premio, mentre l'asso americano viene premiato per il trionfo ai Mondiali femminili.

Virgil van Dijk e Megan Rapinoe sono stati incoronati vincitori della Goal 50 2019.

Van Dijk ha superato la forte concorrenza del capitano del Lionel Messi e del compagno di squadra Mohamed Salah, diventando il primo difensore a vincere questo premio.

È stato un anno straordinario per Van Dijk che ha giocato un ruolo chiave nel trionfo in del suo club, col nazionale olandese che è stato tra i migliori nella vittoria per 2-0 ottenuta in finale contro il .

Il ventottenne difensore ha aiutato anche la sua Nazionale a raggiungere la finale di , cosa che ha avuto il suo peso nel farlo arrivare davanti a Messi.

Il quattro volte vincitore della Goal 50 infatti ha sofferto più di una delusione con l' , compresa la sconfitta contro il nella semifinale di Copa America in circostanze controverse.

Tuttavia Messi è stato grande protagonista nella scorsa stagione col Barcellona segnando 51 goal in 50 presenze nel 2018/19 e chiudendo secondo nella classifica maschile.

Ovviamente il grande rendimento del 32enne non è bastato per riportare la Champions League a Barcellona, dato che i blaugrana sono stati eliminati prematuramente proprio dal .

Salah, terzo nella Goal 50 2019, ha saltato la gara di ritorno ad Anfield per infortunio, ma ha segnato il goal che ha sbloccato la finale di Madrid.

È stato il 27simo goal di una stagione che lo ha visto anche ottenere un pezzo della Scarpa d'Oro di Premier League, alla pari con il compagno Mané e Aubameyang dell' .

Al pari di Salah, Mané ha messo a segno 22 reti con il Liverpool, arrivando tra l'altro in finale di Coppa d'Africa con il : quinto posto nella Goal 50, massimo risultato di sempre.

Cristiano Ronaldo ha chiuso un gradino sopra, al quarto posto, dopo un'ottima prima stagione con la , terminata con il titolo di miglior giocatore di .

L'attaccante ha anche guidato il alla vittoria della Nations league: i lusitani hanno battuto in finale proprio l' di Van Dijk.

L'estate è stata ampiamente positiva anche per Rapinoe grazie alla vittoria del Mondiale femminile con il team statunitense.

Per la 34enne anche il Pallone d'Oro e la Scarpa d'Oro del Mondiale, che non potevano non portarla alla vittoria della Goal 50.

“E’ un privilegio essere nominata insieme a così grandi campioni e vincere questa edizione della Goal 50”, ha detto Megan Rapinoe a Goal. “Si tratta di un privilegio reso tale dalla forza e dal talento delle altre donne che sono presenti con me all’interno di questa classifica”.

Anche Lucy Bronze ha avuto un grandioso 2019, conquistando il Pallone d'Argento al mondiale in seguito al quarto posto ottenuto con la sua .

Sam Kerr, che ha vinto la Goal 50 del 2018, stavolta è arrivata terza dopo un'altra grande stagione, terminata con il titolo di capocannoniere nella NWSL e nella W-League. Per lei anche quattro goal nel Mondiale, contro la Giamaica.

Il quarto posto è andato ad Ada Hegerberg, grazie ai 29 goal in 32 presenze che hanno portato il a vincere tutto. Quinta, infine, Pernille Harder, capocannoniere di Champions League e vincitrice di campionato e coppa con la casacca del .

Rapinoe era ovviamente la favorita per la vittoria del titolo come Van Dijk dopo un fenomenale 2019, il migliore della carriera.

La Goal 50 è un premio annuale con i 50 migliori giocatori maschili e femminili.

I giocatori sono divisi in due gruppi a seconda di quanto fatto nell'anno precedente.

Direttori e corrispondenti delle 42 edizioni mondiali di Goal hanno votato a seconda di vari parametri, dalle performance nei big match fino ai successi ottenuti con la maglia del club e della propria Nazionale.