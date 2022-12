Il laterale uruguaiano lascia anzitempo il campo per un intervento sanzionato pesantemente dall'arbitro: clima teso in amichevole.

Non il migliore dei test match possibili, quello che vede la Roma affrontare il Cadice in Algarve, in Portogallo, appuntamento previsto per ritrovare il ritmo partita in vista della fine dell'anno solare.

Gli uomini di José Mourinho non solo sono andati in difficoltà calcistica e tecnica contro la formazione spagnola, ma sono pure passati in svantaggio per la rete siglata da Alcaraz al 23'.

Proprio in occasione del goal del Cadice, Alejo, uno dei migliori in campo, ha esultato in maniera decisa, tanto che gli animi si sono accesi, tra scambi di vedute e contrasti importanti.

Uno di questi è arrivato al 39', quando Matias Vina esce fino a centrocampo per commettere fallo, nettamente in ritardo, sullo stesso Alejo: l'arbitro non ci ha pensato due volte e ha estratto il cartellino rosso.

L'intervento è sì, come detto, in ritardo, ma non tanto da far pensare a un fallo da espulsione, soprattutto se in amichevole: in ogni caso, Roma in dieci, senza le proteste dell'uruguaiano.

Gli animi sono rimasti accesi anche nel finale della prima frazione, quando Fali ha sgambettato Pellegrini sulla trequarti: non proprio un'amichevole, insomma.