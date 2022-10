Baena segna e si alza la maglia, mandando una dedica: secondo giallo, espulso

L'attaccante del Villarreal ha pareggiato i conti al Madrigal contro l'Almeria, ma è stato mandato negli spogliatoi dal direttore di gara.

Alex Baena ha 21 anni e ha già una Europa League in bacheca, vinta con il Villarreal: è nato a Roquetas de Mar, a poco più di 21 chilometri da Almeria. Insomma: quella contro la formazione andalusa non è proprio una gara qualunque.

E' cresciuto nelle giovanili del "Sottomarino Giallo", e salvo l'esperienza in prestito al Girona nella passata stagione, ha vestito praticamente sempre la stessa maglia.

Con il mondo Villarreal è molto legato, Baena, e come tutti è stato colpito dal grave lutto che in settimana ha caratterizzato le ore di preparazione alla sfida in Liga contro l'Almeria.

La morte di José Manuel Llaneza, il vicepresidente, ha creato un vuoto nella formazione allenata da Unai Emery, che si è presentata al Madrigal con l'intenzione di vincere per dedicare il successo allo stesso Llaneza.

Dopo il vantaggio dell'Almeria siglato da Melero, nella ripresa è arrivato il pari proprio di Baena, su assist di Parejo: il calciatore spagnolo va verso la telecamera, si alza la maglia e fa vedere il messaggio dedicato all'ex vicepresidente.

"Gracias por todo".

Il problema è che Baena era stato ammonito pochi minuti prima: Bengoetxea, arbitro del match, si avvicina al giocatore del Villarreal ed estrae il secondo giallo, con conseguente cartellino rosso, spedendo il giocatore negli spogliatoi, tra le polemiche generali. Non proprio il miglior modo per esultare a un goal.