Villar spera nella chiamata di Luis Enrique: "Spero che abbia DAZN..."

Ad una tifosa che ha invocato la convocazione con la Spagna di Luis Enrique, Villar ha risposto così: "Spero che abbia DAZN a casa sua...".

Nella che ha battuto la grazie ad una rete di Dzeko, bisogna sottolineare l'ennesima prova positiva di Gonzalo Villar, schierato nuovamente dal primo minuto da Paulo Fonseca.

Il centrocampista spagnolo ha giocato accanto a Veretout ed è rimasto in campo per 68 minuti, fino alla sostituzione con Cristante. Tanti applausi per il ragazzo arrivato un anno fa dall'Elche, ormai punto di riferimento della mediana giallorossa.

Prestazione più che convincente, al punto che una tifosa ha invocato su Twitter la convocazione con la nazionale maggiore della , allenata dall'ex tecnico romanista Luis Enrique. Divertita la risposta di Villar.

Speriamo che c’ha Dazn a casa sua...😂😂😂🤪🤪🤪 — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) January 3, 2021

La sfida tra Roma e Sampdoria, infatti, è stata trasmessa da DAZN nel pomeriggio: la speranza del classe 1998 è che il suo commissario tecnico abbia guardato l'incontro e preso appunti sui miglioramenti fatti registrare dal ragazzo in queste settimane.

Ricordiamo che Villar non ha ancora esordito tra i grandi della Spagna; cinque, invece, le presenze collezionate con la casacca dell'Under 21 tra ottobre 2019 e settembre 2020.