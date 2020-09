Villar a Goal: "Felice alla Roma, il calcio italiano è molto bello"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla in esclusiva a Goal e difende il calcio italiano: "Non è difensivo e tattico come si dice".

Alla da gennaio 2020, Gonzalo Villar dopo un naturale periodo di ambientamento negli ultimi mesi è entrato nelle rotazioni di Fonseca e ora spera di trovare sempre più spazio in giallorosso.

Il centrocampista, intervistato da Goal nel ritiro dell'Under 21 spagnola, racconta il suo impatto col calcio italiano.

"E' stato un grande salto arrivare in ma penso di essermi adattato sempre meglio ogni giorno. Ho concluso bene la stagione e spero che vada sempre meglio, che sia la stagione in cui mi farò spazio in squadra".

Villar quindi smentisce il luogo comune secondo cui il calcio in sarebbe solo difesa e contropiede.

"Fino a quando non guardi le partite non ti rendi conto che si tratta di un falso mito. Le partite finiscono tutte 2-4,3-5, 2-6 e ci sono tanti goal. Non è così difensivo e tattico, il campionato si è evoluto molto. Il calcio italiano è bello da guardare e da giocare".

Il centrocampista iberico d'altronde ha voluto fortemente la Roma, preferendola al .

"Potevo tornare nel mio vecchio club ma ho preferito iniziare questa nuova avventura. Penso che quest'anno si vedrà che è stata la decisione migliore. Sono molto felice e voglio vincere questa sfida".

Villar vede insomma un futuro roseo sia per sé che per la Roma anche grazie alla nuova proprietà.

"È un club storico, una bellissima città con un tifo impressionante. Quando sono arrivato non ero molto conosciuto ma erano già tutti 'matti'. Ora cercheremo di entrare in , che è dove deve essere questo club. Io spero di giocare più partite possibili da titolare ed essere un calciatore importante di questa squadra. In Nazionale il mio sogno sarebbe partecipare ai prossimi Europei".

Infine il centrocampista racconta il difficile periodo del lockdown, per cui ringrazia la società giallorossa.