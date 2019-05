Sorpresa nel nuovo video di Renato Zero: c'è anche Ogbonna

Nel video di 'Mai più da soli', nuovo singolo di Renato Zero, compare anche Angelo Ogbonna. Il difensore è da sempre un 'sorcino'.

Sorpresa calcistica nell'ultimo video di Renato Zero nel quale compare per qualche secondo anche Angelo Ogbonna, ex difensore di e oggi al .

La canzone è 'Mai più da soli', nuovo singolo del noto cantante, e Ogbonna per l'occasione ha un look decisamente originale in cui spicca un vistoso cappello.

Il difensore d'altronde è da sempre un sorcino, tanto che su Instagram ha voluto ringraziare pubblicamente Renato Zero.

"Maestro, onorato di essere nel suo video".

Non è certo la prima volta che un calciatore partecipa a un video musicale, uno degli ultimi esempi in tal senso è stato Leonardo Bonucci che durante la stagione al era stato scelto da Benij e Fede per il video di 'Buona fortuna'.

In questa stagione Ogbonna ha giocato 29 partite col West Ham tra Premier League e coppe, segnando anche tre goal.