Video Kalou, l'Hertha Berlino lo sospende: "Episodi intollerabili"

Salomon Kalou ha registrato un video nello spogliatoio mentre stringe mani ai compagni senza rispettare le regole di distanziamento sociale.

Una vera e propria pioggia di polemiche in per il video registrato e pubblicato da Salomon Kalou, nel quale si vede chiaramente come i giocatori dell' non abbiano rispettato il protocollo governativo sul distanziamento sociale.

L'ex giocatore del si è registrato in una diretta video mentre stringeva mani a compagni e membri dello staff, preoccupandosi ben poco delle distanze imposte dalle autorità per limitare la diffusione del coronavirus.

Altre squadre

Salomon Kalou ending season in under 10 Minutes | part 1 (1080p / HD) pic.twitter.com/Tylb97Zcy3 — Louis (@regionalkapital) May 4, 2020

Un comportamento che la stessa DFB ha immediatamente condannato tramite una nota ufficiale di richiamo:

"Non possiamo tollerare questo tipo di episodi dato che giocatori e società hanno aderito alle nostre linee guida, comprendendo la gravità della situazione".

Anche lo stesso club tedesco ha preso provvedimenti nei confronti di Kalou, procedendo con la sospensione dell'attaccante esterno.

"Salomon Kalou ha violato le regole interne della squadra e ha mostrato un comportamento non appropriato alla situazione né corrisponde alle regole di condotta del club. L'Hertha Berlino ha quindi deciso di sospenderlo dagli allenamenti con effetto immediato".

L'Hertha sottolinea poi come questo sia stato un episodio isolato, dettato dalla leggerezza di un singolo:

"Il club vuole specificare che si è trattato del comportamento scorretto da parte di un singolo giocatore. Salomon Kalou ha infranto le regole della squadra con il suo video all'interno dello spogliatoio".

Immediate anche le scuse da parte dello stesso giocatore dopo le furiose polemiche scatenate dal suo video in giro per il web: