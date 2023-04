Vicario ci sarà contro il Sassuolo: titolare, Zanetti annuncia il ritorno

Il portiere dell'Empoli si riprende il posto da titolare: "Ringrazio Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro" ha evidenziato Zanetti.

Dopo sette gare di assenza, Guglielmo Vicario ritrova una maglia da titolare. Una grande notizia per l'Empoli di Zanetti, in piena lotta salvezza dopo gli ultimi risultati negativi e la risalita di un Verona, attualmente ancora terzultimo, ora deciso a rimanere nella massima serie.

Vicario giocherà titolare contro il Sassuolo, come annunciato dal tecnico dell'Empoli, Zanetti, alla vigilia della sfida del Mapei contro il team Dionisi, proprio colui che nel 2021 ha riportato la squadra toscana in Serie A.

"Vicario torna a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro" ha confermato il tecnico dell'Empoli, Zanetti, nella conferenza di vigilia.

Nella giornata di venerdì, Vicario aveva pubblicato un post su Instagram, entusiasta per il ritorno in gruppo:

"Quanto mi era mancato tutto questo: i'm back".

L'ex portiere dell'Empoli è rimasto fermo a lungo per un problema al costato. Infortunio senza lesione a inizio marzo, ma periodo comunque lungo per poter tornare a disposizione di Zanetti prima e in campo poi. Senza di lui, autore di parate essenziali, la squadra toscana ha perso tantissimo: basti pensare ad una classifica che la vede ultima nel 2023 per punti fatti.

Finito nel mirino di diverse big per la prossima stagione, ora Vicario punta a salvare un Empoli che con i suoi 33 punti è distante sei lunghezze dal Verona. Perisan, sostituto del titolare di Zanetti, ha svolto un buon lavoro, senza però arrivare all'eccellenza mostrata dal compagno di squadra durante la prima parte dell'annata.

Durante il 2022/2023 Vicario è riuscito ad entrare nella top di Serie A per parate e percentuali di interventi decisivi. Ora riprende il posto da titolare, a cominciare dalla gara contro il Sassuolo. Alla ricerca di una salvezza che sembrava conquistata ma attualmente ancora in bilico.