Viareggio Cup 2022: gironi, tabellone, calendario e risultati

Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia torna la Viareggio Cup con la 72esima edizione, in programma dal 16 al 30 marzo 2022.

La pandemia da Coronavirus ha stravolto le nostre vite e, di riflesso, anche il mondo del calcio: a risentirne sono stati diversi tornei giovanili tra cui anche la Viareggio Cup, una delle manifestazioni più importanti a questi livelli.

Nel 2019 si è svolta l'ultima edizione (vinta dal Bologna), prima che tutto si fermasse: la 72esima, inizialmente in programma tra il 16 e il 30 marzo 2020, è stata rinviata al periodo compreso tra il 15 e il 29 marzo 2021, salvo poi essere spostata definitivamente a marzo 2022 nello scorso mese di agosto.

Ora c'è l'ufficialità sulle date di questa nuova edizione, che avrà luogo dal 16 al 30 marzo 2022 e vedrà la partecipazione di 32 squadre, con una importante novità: il torneo sarà riservato non più alle formazioni Primavera ma alle squadre Under 18 (vale a dire con giocatori nati dopo il 1 gennaio 2004), con la possibilità di utilizzare tre fuoriquota del 2003 e cinque prestiti (che non potranno essere fuoriquota).

GRUPPO A

GIRONE 1

Bologna

Newell’s Old Boys (Argentina)

Sassuolo

Carrarese

GIRONE 2

Inter

A.P.I.A. Leichhardt (Australia)

Parma

Alex Transfiguration (Nigeria)

GIRONE 3

Roma

Metta Riga (Lettonia)

Livorno

Pescara

GIRONE 4

Sampdoria

Aarhus (Danimarca)

Spezia

United Youth Soccer Stars (Stati Uniti)

GRUPPO B

GIRONE 5

Atalanta

Atlantida Juniors (Uruguay)

SPAL

Tiki Taka Academy (Nigeria)

GIRONE 6

Fiorentina

Atromitos (Grecia)

Genoa

Westchester United (Stati Uniti)

GIRONE 7

Torino

Rayo Vallecano (Spagna)

Empoli

Cosenza

GIRONE 8

Milan

Botafogo (Brasile)

Rappresentativa Serie D

Euro New York (Stati Uniti)

OTTAVI DI FINALE

Non ancora comunicati.

QUARTI DI FINALE

Non ancora comunicati.

SEMIFINALI

Non ancora comunicati.

FINALE

Non ancora comunicati.