Il viaggio del Lincoln Red: 6mila chilometri per sfidare il Tobol in Conference

La difficile trasferta della squadra di Gibilterra, che nei preliminari della competizione vinta dalla Roma si recherà in Kazakistan.

La "magia" delle competizioni europee va oltre i novanta minuti: è una cosa assai nota. Ogni partita è intrisa di simbolismo, di storie, di tradizioni e di curiosità: quella tra Tobol Kostanay e Lincoln Red non fa eccezione.

Per loro la stagione è iniziata già da qualche settimana, con i preliminari di Champions League disputati rispettivamente contro Ferencvaros e Shkupi.

La loro storie, comunque, non sono poi così diverse: il Tobol è campione in carica in Kazakistan, il Lincoln è campione in carica a Gibilterra. Insomma: da campioni si affronteranno.

Questo perché contro Ferencvaros e Shkupi non è andata bene: retrocesse in Conference League, inseguendo il sogno di esserci, come ogni anno.

Andata il 21 luglio in Kazakistan, ritorno il 26 luglio a Gibilterra: cosa c'è di strano? C'è che tra il Kostanay Central Stadium e il Victoria Stadium, i rispettivi stadi, ci sono più di 14 ore di aereo. In auto? 74 ore: il totale dei chilometri, comunque, su strada è di 6741.

In volo comunque più di 6mila: una follia che solo i veri tifosi sosterranno, quelli che finiranno sulle copertine dei quotidiani e sulle homepage dei siti.

Perché comunque si tratta del primo turno dei preliminari di Conference League, ma è pur sempre calcio: come se non bastasse, comunque, le due squadre dovranno affrontare ben quattro cambi di fuso orario. Una faticaccia.

Lo spettacolo? Viene dopo: il tema è sempre il solito. E' giusto far affrontare due squadre così distanti? Il futuro darà la sua risposta, probabilmente quando Tobol Kostanay e Lincoln Red saranno in campo. In che condizioni si vedrà.