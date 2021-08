Verratti si sbilancia: "A Messi il Pallone d'Oro. Sarà la Serie A di Dybala"

Ha vinto gli Europei, è considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo e in questa stagione giocherà insieme a uno dei più forti della storia del calcio: periodo niente male, insomma, per Marco Verratti.

E mentre il PSG continua il suo inizio di campionato tra goal, vittorie e la grande attesa per l'esordio di Lionel Messi con i parigini, l'Azzurro si gode il momento, consapevole di essere in una squadra fortissima.

"Avere Messi qui è incredibile: non ci ho creduto fin quando non l’ho visto. Ci conoscevamo già: magari non parla molto, ma per me, è il migliore della storia, tecnico, altruista. Non penso avrà difficoltà per avere il posto da titolare... La campagna acquisti è stata incredibile. Non solo per Messi: Hakimi è fortissimo, stesso discorso per Donnarumma. Ci sono campioni d'sperienza come Wijnaldum e Sergio Ramos. Non possiamo lasciarci sfuggire un’opportunità così: non capita spesso di giocare in una squadra così forte".