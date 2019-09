Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Pessina e Barak titolari

Juric conferma il 3-4-2-1 e Di Carmine in attacco. Tudor cambia due elementi rispetto alla gara persa col Brescia: dentro Barak ed Ekong.

Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema; Barak, Fofana; Lasagna. All. Tudor

Nel Verona, Juric conferma per 9/11 la formazione che ha perso in maniera più che onorevole contro la : in difesa manca lo squalificato Kumbulla, rimpiazzato da Dawidowicz, mentre dietro al centravanti Di Carmine agiranno Zaccagni e Pessina, che sostituisce Verre.

Anche nell'Udinese ci sono due cambi rispetto alla squadra che è stata sconfitta in casa dal : dentro Barak al posto di Pussetto ed Ekong al posto di De Maio. La punta più avanzata, ancora una volta, sarà Lasagna.