Verona-Torino, Vlasic e Duda sfortunati: ko in contemporanea al 60'

I due calciatori sono stati costretti a lasciare il campo per problemi fisici nello stesso momento del match del Bentegodi.

All'ora di gioco di Verona-Torino, con il punteggio di 0-1, Di Bello, arbitro del match, ferma il gioco: c'è un calcio d'angolo, ma anche due giocatori fermi.

Si tratta di Ondrej Duda e di Nikola Vlasic, distanti sul campo, ma ko per problemi fisici: entrambi i giocatori, una volta uscita la palla sul fondo, hanno chiesto immediatamente il cambio.

Guai muscolari per entrambi, dalle prime ricostruzioni, ma c'è un dato curioso: Duda era entrato all'intervallo al posto di Simone Verdi, mentre Vlasic ha firmato il goal del momentaneo vantaggio del Toro.

Dopo l'ingresso dei rispettivi staff medici, Duda ha lasciato il posto a Jayden Braaf, mentre Vlasic ha favorito l'ingresso di Demba Seck.

Non proprio un minuto fortunatissimo, il 60' di Verona-Torino: per una sfida, quella del Bentegodi, con importanti punti in palio.