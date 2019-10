Verona, serio infortunio per Tupta: lesione al menisco, dovrà operarsi

Il giovane Lubomir Tupta si è fatto male in allenamento, rimediando una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Mercoledì si opererà.

Questa volta la sosta per gli impegni delle nazionali non c'entra, ma la A deve nuovamente registrare un grave infortunio: quello di Lubomir Tupta, giovane attaccante del , che sarà costretto a finire sotto i ferri.

Ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale è stato lo stesso club veneto. Tupta, reduce dalla convocazione con la Slovacchia Under 21 e a segno contro i pari età della , si è fatto male in allenamento.

"Hellas Verona FC comunica che le visite strumentali effettuate nelle scorse ore dal calciatore Lubomir Tupta hanno evidenziato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Dopo un confronto fra staff sanitario e consulenti ortopedici del Club gialloblù, il 21enne attaccante slovacco sarà sottoposto domani mattina ad intervento chirurgico presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. L’operazione sarà eseguita dal Professor Claudio Zorzi e dal Dottor Venanzio Iacono. Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero".

Una disdetta per Tupta e per il Verona, nonostante fino a questo momento l'ex giocatore del Catania non abbia collezionato presenze in campionato. Nella scorsa stagione, in Serie B, era invece sceso in campo 19 volte, delle quali 5 da titolare.