Verona-Sampdoria: l'1-1 dell'Hellas è autogoal di Audero

Al 44' Thomas Henry di testa confeziona l'1-1 del Verona, ma la palla colpisce prima Audero e poi si insacca: autogoal del portiere della Samp.

Dell'emozionante primo tempo di Verona-Sampdoria, rimane impressa anche la dinamica che ha portato l'Hellas a siglare il provvisorio 1-1.

Protagonisti Thomas Henry ed Emil Audero, coinvolti nell'azione da cui è scaturito il pareggio degli scaligeri in risposta al momentaneo vantaggio blucerchiato firmato da Ciccio Caputo.

Henry, col suo marchio di fabbrica, al 44' di testa svetta più in alto di tutti ed indirizza la palla verso la porta della Samp, ma la sfera prima scheggia la traversa e poi finisce addosso ad Audero impegnato nel tentativo di neutralizzare l'incornata dell'attaccante veronese.

L'estremo difensore doriano, per sua sfortuna, invece fa finire in modo rocambolesco il pallone in fondo al sacco e del tutto involontariamente: la Lega, ha decretato che l'1-1 di Verona-Sampdoria è autogoal di Audero e non rete di Henry.