Verona-Roma 1-3: Tris sotto il diluvio, la Lupa continua a correre

Botta e risposta tra Kluivert e Faraoni, Perotti e Mkhitaryan decisivi: la Roma strappa tre punti d'oro sotto il diluvio di Verona.

La continua a volare e blinda il quarto posto a quota 28 punti: preziosa vittoria sul campo del con le reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan: di Faraoni il momentaneo pareggio.

I padroni di casa tengono bene nei minuti iniziali e propontono un posesso palla lucido nella metà campo degli avversari, che fanno però male in contropiede e passano in vantaggio con la discesa di Kluivert, bravo a restare lucido davanti a Silvestri e beffarlo sotto le gambe.

La reazione scaligera arriva però immediatamente: Zaccagni sfugge alla difesa dalla sinistra e mette sul secondo palo un cross perfetto per l'inserimento di Faraoni, che di testa incrocia il pareggio. I ragazzi di Juric prendono fiducia e sfiorano il raddoppio: lo stesso Faraoni insacca nuovamente, ma l'arbitro annulla per precedente posizione di fuorigioco di Lazovic dopo un lungo consulto con il VAR.

Arriva così la beffa per il Verona prima dell'intervallo: Under trova un bel filtrante per Dzeko, che viene trattenuto e steso in area da Gunter. Dal dischetto va il neo entrato Perotti, che resta freddo e spiazza Silvestri.

Nella ripresa il match resta aperto ed equilibrato con continue fiammate da una parte e dall'altra nonostante il campo pesante. Il Verona ci prova con un guizzo di Salcedo, mentre Dzeko è sempre prezioso nel lavoro di sponda per i tre trequartisti.

Nel finale Juric getta nella mischia Pazzini per un gioco più fisico in area, ma la squadra giallorossa resiste all'assalto degli ultimi minuti e chiude i conti in contropiede sull'asse Perotti-Mkhitaryan: l'armeno finalizza il perfetto assist dell'argentino e sigilla l'1-3.

TABELLINO

VERONA-ROMA 1-3

MARCATORI : 17' Kluivert, 21' Faraoni, 45' Perotti rig., 92' Mkhitaryan

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Zaccagni (80' Pazzini), Lazovic; Verre (65' Salcedo), Pessina (70' Veloso); Di Carmine.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under (67' Mkhitaryan), Lo. Pellegrini, Kluivert (35' Perotti); Dzeko (86' Fazio).

Arbitro : Guida

Ammoniti : Pellegrini Lo., Gunter, Mancini, Bocchetti, Diawara