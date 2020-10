Arriva il Verona, Pirlo lancia Dybala: “Giocherà dall’inizio”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta la sfida di campionato con il Verona: "Dybala dall'inizio, nessuna novità su Cristiano Ronaldo".

Reduce dalla vittoria ottenuta nel suo match di debutto nell’edizione 2020/2021 della , la torna a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, ripartiranno nel torneo dal pareggio di e lo faranno ospitato allo Stadium il di Ivan Juric.

Andrea Pirlo, parlando nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato come i suoi uomini arrivano a questo appuntamento.

“Stiamo bene, abbiamo avuto il tempo per riposare dopo due partite molto ravvicinate. A parte Chiellini, gli altri sono tutti a disposizione per giocare”.

La Juventus deve ancora rinunciare a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi e non ci sono ancora notizie legate ad un suo possibile rientro.

“Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, fino a ieri non ci sono state novità. Aspettiamo l’esito dei tamponi. Noi li abbiamo fatti stamane, lui si è sottoposto all’esame a casa sua e se ci saranno nuove notizie verranno comunicate”.

Tra coloro che non sono ancora pronti per scendere in campo anche Alex Sandro.

“Alex Sandro sta recuperando. Prima della ha avuto un brutto infortunio ed è ancora un po’ indietro, ma sta lavorando con calma per ritrovare la condizione migliore. Credo che potrà rientrare non prima della sosta, lavoreremo con lui nel corso della pausa per riportarlo alla giusta forma”.

Pirlo ha viceversa annunciato che sono maturi i tempi per rivedere Dybala con una maglia da titolare.

“Domani Dybala giocherà. Non ho avuto alcun bisogno di pungolarlo, aveva solo bisogno di allenarsi. Ha avuto poco tempo per lavorare con noi e in un paio di occasioni non c’è stato modo di farlo giocare a causa di un paio di espulsioni. A Kiev martedì è sceso in campo, adesso è recuperato e visto che sta bene è giusto che giochi dall’inizio”.

Tra i migliori giocatori bianconeri di questo inizio di stagione, non si può non inserire Alvaro Morata.

“Se mi aspettavo un Morata così? L’abbiamo preso per questo motivo. Sapevamo già che era un giocatore forte e per caratteristiche può coesistere bene con Dybala”.

Anche per De Ligt si avvicina il momento del ritorno in campo.

“De Ligt sta bene, adesso dobbiamo solo aspettare il via libera da parte dei medici. Si sta allenando con i compagni evitando i contrasti”.

Quello che si sta vivendo è un periodo complicato per tutti e anche il mondo del calcio è chiamato a fare i conti con ciò che il Covid sta lasciando dietro di sé.

“Stiamo vivendo una situazione surreale, ma è così già dalla scorsa stagione. A Kiev abbiamo giocato con 20mila spettatori, sembrava che il mondo fosse cambiato”.

Il tecnico bianconero non si è soffermato sulle scelte di formazione che farà, ma si è detto soddisfatto degli uomini che può far ruotare a centrocampo.

“Domani certamente non ci sarà Chiesa, visto che è squalificato. Abbiamo molte soluzioni, ma dipende sempre dalle partite che affrontiamo. Vedremo chi mettere sugli esterni e in attacco. In mediana, tutti e quattro i nostri centrocampisti sono compatibili. Nessuno di loro è un regista o una mezz’ala, possono giocare insieme. Sono in quattro e li ruoteremo per due posti. McKinnie da ieri è negativo ed oggi dovrebbe e oggi dovrebbe fare la visita. Speriamo di poterlo portare in panchina”.

