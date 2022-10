Verona-Milan e Fantacalcio: gol di Leao o autogol di Veloso?

Il Milan sblocca il risultato a Verona contro l'Hellas con il goal dopo 9 minuti: l'azione è sviluppata da Leao, con il tocco finale di Veloso.

Il Milan passa in vantaggio al Bentegodi di Verona contro l'Hellas al minuto 9. I rossoneri sfruttano una disattenzione della difesa avversaria per trovare la via del goal.

Hrustic sbaglia tutto con un retropassaggio che serve Giroud e non un compagno. Il francese dà il via al contrattacco dei rossoneri, che si involano verso la porta avversaria.

Giroud serve l'accorrente Leao, che punta gli avversari e si porta sulla linea di fondo, prima di cercare i compagni appostati nell'area di rigore con un cross a mezza altezza.

La traiettoria disegnata dal portoghese è velenosa, con Miguel Veloso che tenta di intervenire sulla palla per anticipare gli avversari ma sbaglia deviando la sfera nella propria porta.

Autogol di Veloso, dunque, che prova ad allontanare il pallone sul cross del suo connazionale ma sbaglia l'intervento regalando il vantaggio al Milan.

GOL DI GUNTER O AUTOGOL DI GABBIA?

Altro dubbio in occasione del goal del pari del Verona, esattamente 10 minuti più tardi. Il cronometro segna il 19' quando l'azione manovrata degli scaligeri manda alla conclusione Gunter.

La conclusione del numero 21 gialloblù è indirizzata verso lo specchio della porta, ma l'intervento di Gabbia manda fuorigioco Tatarusanu, che non può più intervenire.

La deviazione del difensore del Milan non permette all'estremo difensore rumeno di respingere il pallone, che termina in rete.

Come dicevamo, il tiro di Koray Gunter era indirizzato in porta: il goal viene, dunque, assegnato al difensore tedesco classe 1994.