Getty Images Serie A Stadio M. A. Bentegodi GUARDA VERONA-JUVENTUS SU Verona-Juventus in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AHellas Verona vs JuventusHellas VeronaJuventus I bianconeri vogliono rialzarsi contro il Verona: dove vedere la Juventus in TV e streaming e le formazioni ufficiali. VERONA-JUVENTUS: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Dopo due sconfitte consecutive la Juventus vuole invertire la marcia e per farlo dovrà vincere contro il Verona, in trasferta. I gialloblù di Baroni vivono un momento assai complicato, ma non sono lontani dalla zona salvezza: nell'ultimo turno, pari per 0-0 contro il Monza. La formazione di Allegri, invece, ha perso contro Inter e Udinese, staccandosi dalla vetta della classifica che dice che i nerazzurri, alla vigilia di Verona-Juventus, si trovano a +10, con una partita da recuperare. GOAL in questa pagina vi offre tutte le notizie utili per seguire Verona-Juventus: le formazioni ufficiali e i canali TV e streaming. VERONA-JUVENTUS IN DIRETTA OGGI 17 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Verona-Juventus Competizione 25ª di Serie A Data 17 febbraio 2024 Orario 18:00 Stadio Bentegodi (Verona) VERONA-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI VERONA-JUVENTUS IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS Il Verona col dubbio Coppola-Magnani, ma con il primo favorito: Swiderski in vantaggio su Noslin in attacco. Nella Juventus ballottaggio Kostic-Weah per la fascia sinistra, mentre Yildiz dovrebbe partire titolare in attacco con Vlahovic. Chiesa in panchina. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Swiderski. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. VERONA-JUVENTUS: IL CONFRONTO Sono 86 le partite ufficiali della storia tra Verona e Juventus: la primissima è stata vinta dai bianconeri in Prima Divisione, alla prima giornata, nel campionato 1921/22. Nell'ultima, all'andata, successo della Juve con la rete di Andrea Cambiaso. Precedenti 86 Vittorie Verona 15 Pareggi 20 Vittorie Juventus 51