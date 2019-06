Verona, Juric nuovo allenatore: accordo raggiunto, è ufficiale

Ivan Juric torna su una panchina di Serie A dopo l'esonero col Genoa, il tecnico è stato scelto dal Verona neo-promosso per sostituire Aglietti.

E' arrivato anche l'annuncio ufficiale, atteso da qualche ora. Ormai non ci sono più dubbi: l'allenatore del in sarà Ivan Juric.

L'accordo è stato messo nero su bianco stamattina a Milano con la firma sul contratto, mentre l'ufficialità è arrivata via sito del Verona:

"L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L'allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020".

Juric, che ha firmato dunque un contratto di un solo anno col Verona, ha battuto la concorrenza di Beppe Iachini e così ritrova una panchina di Serie A sei mesi dopo l'esonero da parte del quando Preziosi, lo scorso dicembre, ha deciso di sollevarlo dall'incarico e di sostituirlo con Prandelli.

Il tecnico croato ora invece prende il posto di Alfredo Aglietti, subentrato a Grosso lo scorso maggio ma al quale non è bastata neppure la promozione in Serie A per conservare la panchina.

Il Verona riparte da Juric che, oltre al Genoa, prima di oggi ha allenato anche Mantova e .