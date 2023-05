Inzaghi rinuncia alla "Lu-La" contro il Verona: Lukaku in panchina, gioca Dzeko

Inzaghi gestisce le forze per gli impegni dei nerazzurri tra Serie A e Champions League: al bentegodi spazio al bosniaco.

L'Inter è arrivata al momento cruciale della sua stagione probabilmente nel modo migliore: sia dal punto di vista fisico che da quello dei risultati.

Un trend nettamente differente rispetto a quanto visto nelle settimane precedenti, proprio a ridosso degli impegni di Champions League con il Benfica: ma cos'è cambiato? E perché la formazione di Simone Inzaghi sembra così diversa?

La quantità di occasioni create in gara è rimasta costante, solo l'Inter è riuscita a svoltare dal punto di vista realizzativo: le due vittorie consecutive con 6 reti complessive, con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku protagonisti, lo confermano.

Ecco, proprio del belga però si deve discutere: Inzaghi lo ha schierato titolare contro la Lazio, insieme a Joaquin Correa nella coppia d'attacco del 3-5-2, ma solo con l'ingresso in campo di Lautaro Lukaku è riuscito a svoltare la sua partita.

Segno importante anche in ottica futura: contro il Verona, però, il belga potrebbe andare nuovamente in panchina, anche in ottica gestione delle energie, vista la serie di impegni importantissimi, compreso l'Euroderby con il Milan.

Al Bentegodi dovrebbero giocare Lautaro Martinez e Edin Dzeko, schierando Lukaku poi nel weekend, nella sfida dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Una scelta "sensata" che potrebbe far arrivare i nerazzurri al meglio alla settimana "clou". In attesa della riprova del campo.