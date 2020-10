Brutta notizia per il Verona: Günter positivo al Coronavirus

Koray Günter è risultato positivo al Coronavirus: il tedesco si aggiunge ad Antonin Barak tra le fila del Verona.

Secondo positivo al Coronavirus nel giro di poche ore per il : dopo aver constatato la positività di Antonin Barak, il club scaligero deve fare i conti anche con quella di Koray Günter.

Questo il comunicato con cui l'Hellas ha annunciato l'esito del tampone a cui si è sottoposto il giocatore tedesco.

"Hellas Verona FC comunica che - nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo - è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi".

Un bel problema per Juric che si trova impelagato in un'emergenza dalle grosse proporzioni: alla ripresa del campionato la difesa sarà sicuramente orfana anche di Cetin, mentre Lovato, Magnani e Dawidowicz non sono in condizioni ottimali e la loro disponibilità è in dubbio.

Altre squadre

Non se la passa bene nemmeno il prossimo avversario del Verona, il , che attualmente conta 17 positivi: il ds Faggiano ha aperto addirittura all'ipotesi di presentarsi al 'Bentegodi' con la formazione Primavera per sopperire a tutte queste assenze.