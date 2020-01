Verona-Genoa 2-1: Rimonta gialloblù, zona europea vicina

Vantaggio di Sanabria per il Genoa nella prima frazione, poi il rigore di Verre e il goal di Zaccagni a ribaltare il risultato per il Verona.

Tre punti di platino, sopratutto visto il vantaggio ospite. Il batte in rimonta il grazie alle reti di Verre, su rigore, e Zaccagni, che ribaltano la rete di Sanabria per la prima vittoria del 2020 e i tre punti nuovamente in cascina dopo tre gare senza successo. Rossoblù invece che non sfruttano il k.o del .

Nonostante sia il Verona padrone di casa a fare la partita ed avere le migliori occasioni, è il Genoa a passare in vantaggio al Bentegodi. Prima della rete ospite arrivata con Sanabria a fine primo tempo, però, Lazovic prima e Pessina poi hanno impegnato Perin, essenziale nel salvare i suoi.

Nel lungo periodo la gara si fa equilibrata, con il Genoa attento a non scoprirsi per provare ad approfittare della minima indecisione del Verona. Che arriva al minuto 41, grazie all'abilità di Sanabria nell'anticipare Gunter sul cross basso dalla sinistra: esterno al volo e rossoblù avanti.

Un primo tempo soporifero nelle prime battute si risveglia al 54', quando Zaccagni, di gran lunga il migliore in campo, viene abbattuto da Romero in area. Per Mariani nessun dubbio, calcio di rigore e Verre in goal. Per altro ammonito dopo essersi levato la maglia in un'esultanza sfrenata.

Il Genoa si sfalda, non riuscendo più a dire la sua dalle parti di Silvestri. Come a metà del giorne d'andata, il Verona blinda nuovamente la porta rischiando pochissimo e trovando il sorpasso con Zaccagni, abile ad inserirsi in area sfruttando una respinta di Perin per il 2-1 finale che riporta i veneti in zona europea, sancendo la prima sconfitta per Nicola.

IL TABELLINO

VERONA-GENOA 2-1

Marcatori: 41' Sanabria (G), 55' rig. Verre (V), 69' Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat (91' Badu), Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (88' Pazzini); Verre. All. Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schöne (52' Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (59' Favilli), Sanabria (77' Agudelo). All. Nicola

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Verre (V), Amrabat (V), Schone (G), Criscito (G), Pandev (G), Rrahmani (V), Cassata (G), Favilli (G), Behrami (G)

Espulsi: -