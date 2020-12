Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: rientra Lazovic, c'è Joao Pedro

Juric ritrova il serbo sulla fascia sinistra e fa scalare Dimarco nei tre di difesa. Di Francesco avanza Zappa nei tre dietro a Pavoletti.

Le formazioni ufficiali di - :

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Il Verona recupera Lazovic sull'esterno sinistro: Dimarco scala in difesa a completare il trio con Ceccherini e Dawidowicz. Magnani e Lovato rientrano, ma solo per la panchina. Tameze con Veloso in mediana. Non cambia il tridente, con Barak e Zaccagni a supporto di Di Carmine.

Il Cagliari deve fare i conti con diverse indisponibilità: con Simeone out, è Pavoletti a fare la punta. Sottil, Joao Pedro e Zappa a supporto scelte obbligate, visti i forfait di Nandez, Pereiro e Ounas. Novità anche in difesa: Walukiewicz e Carboni compongono la coppia centrale, mentre a sinistra Tripaldelli scalza Lykogiannis.